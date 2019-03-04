Епифаний: Идеи "русского мира" оскорбляли нас

Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает, что Московский патриархат - это последний оплот путинского режима. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что такая его позиция может навредить реальному объединению с УПЦ МП, Епифаний сказал: "Нет. Мы открыты, мы готовы их принимать. Но реально эта структура таковой является. Я не говорю о всех священниках".

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По его словам, "идеи "русского мира", те вещи, которые оскорбляли нас".

"Сейчас мы должны забыть это. Но руководство и некоторое количество архиереев, духовенства (УПЦ МП, - ред.) является последним форпостом российского государства в Украине. Это реально так", - подчеркнул Епифаний.

Он верит в то, что в будущем и на территории Российской Федерации ПЦУ церковь будет иметь представительство и будет обслуживать тех православных украинцев, которые готовы быть в юрисдикции Украинской православной Церкви. "Но это вопрос далекого времени", - сказал Епифаний.

4 января 2019 года Епифаний рассказал, как будет выстраиваться стратегия ПЦУ в отношениях с приходами Московского патриархата.

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