Митрополит Епифаний озвучил стратегию отношений с РПЦ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Митрополит киевский и предстоятель Православной церкви в Украине Епифаний рассказал, как будет выстраиваться стратегия ПЦУ в отношениях с приходами Московского патриархата. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Моя позиция четкая, которая была высказана сразу после объединительного собора, о том, что двери нашей церкви открыты для всех православных Украины. Мы приглашаем всех представителей, которые сейчас находятся в лоне Русской православной церкви, чтобы они присоединились к независимой ПЦУ. Если говорить об определенной стратегии, то она должна строиться на евангельских началах любви, мира, согласия, братской взаимоуважения", - отметил митрополит Епифаний.

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Отвечая на вопрос, как будет выглядеть сотрудничество РПЦ на практике, митрополит Епифаний сказал: "Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская православная церковь, и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем".

Он уточнил, что все должны выбирать свой религиозный центр добровольно.

"Архиерей с епархией или священник с общественностью должны определиться. Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к вновь ПЦУ, соответственно обращаются к нам, и мы принимаем их уже в нашу структуру единой ПЦУ", - добавил митрополит Епифаний.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний в - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви.

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