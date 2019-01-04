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04.01.2019, 08:49

Епифаний сказал, когда Варфоломей может посетить Украину

Епифаний сказал, когда Варфоломей может посетить Украину - Фото
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Митпополит Епифаний пригласит Варфоломея в Украину после завершения процедуры предоставления томоса ПЦУ

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Митрополит киевский и предстоятель Православной церкви в Украине Епифаний заявил, что пригласит вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину после получения томоса. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Насколько мне известно, даже после подписания соответствующего соглашения на Фанаре, еще до объединительного собора, сам патриарх Варфоломей непосредственно заявил, что он желает снова, уже во второй раз, посетить православную Украину. А уже после получения томоса с моей стороны будет выражено приглашение Его Святейшества в ближайшее время посетить Украину", - отметил митрополит.

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Отвечая на вопрос, известно ли, какие православные церкви готовы признать Православную церковь Украины, митрополит Епифаний сказал: "Первое, получение томоса от матери-церкви Константинопольской - это уже является первым шагом в признании другими поместными православными церквами".

По его словам, это является признанием уже первой поместной православной церкви.

"Со временем, после получения, мы будем работать над тем, чтобы другие православные церкви признавали автокефалию и независимость нашей поместной православной церкви. Но пока я не могу озвучить то, кто из церквей это сделает. Конечно, в первую очередь признают церкви греческой традиции. Мы верим в это", - подчеркнул митрополит.

29 декабря 2019 года митрополит Епифаний заявил, что официальное подписание томоса Вселенским патриархом состоится 5 января 2019 года. 

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний в - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви. 

Читайте также: "ПЦУ никогда не будет государственной". Епифаний о плане действий

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Теги: Украина, варфоломей, Глава УПЦ Епифаний, томос пцу
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