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29.12.2018, 06:24

Митрополит Епифаний назвал дату предоставления томоса ПЦУ

Митрополит Епифаний назвал дату предоставления томоса ПЦУ - Фото
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам митрополита Епифания, 6 января после божественной литургии томос об автокефалии будет вручен митрополиту Украинской православной церкви

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Официальное подписание томоса Вселенским патриархом состоится 5 января 2019 года. Об этом телеканалу Прямой заявил митрополит киевский и предстоятель Православной церкви в Украине Епифаний.

По его словам, 6 января после божественной литургии томос об автокефалии будет вручен митрополиту Украинской православной церкви.

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"Процедура предоставления томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой Украинской поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога, прежде всего, молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре"- отметил митрополит.

Он уточнил, что затем будет официальное подписание томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января.

"А уже 6 января состоится торжественное богослужение - это впервые двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха, и также предстоятеля уже Украинской независимой поместной православной церкви. После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен томос об автокефалии Украинской православной церкви", - добавил он.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний в - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви. 

Читайте также: "ПЦУ никогда не будет государственной". Епифаний о плане действий

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Теги: Вселенский Патриарх Варфоломей, томос об автокефалии, митрополит епифаний, пцу
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