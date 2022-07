Эрдоган – Путину: Пора открыть коридор для украинского зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 11 июля, провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба турецкого лидера.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разговор касался ситуации в Сирии и российско-украинской войны

Эрдоган сказал Путину, что "пришло время, чтобы ООН реализовала план, предусматривающий создание безопасных коридоров для экспорта зерна через Черное море".

Отдельно Эрдоган заявил, что войну между Россией и Украиной следует решить за столом переговоров. Он готов обеспечить любую поддержку для возобновления переговорного процесса.

President @RTErdogan spoke by phone with President Vladimir Putin of Russia. pic.twitter.com/3cznGKhdqI