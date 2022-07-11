Эрдоган – Путину: Пора открыть коридор для украинского зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 11 июля, провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба турецкого лидера.

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Разговор касался ситуации в Сирии и российско-украинской войны

Эрдоган сказал Путину, что "пришло время, чтобы ООН реализовала план, предусматривающий создание безопасных коридоров для экспорта зерна через Черное море".

Отдельно Эрдоган заявил, что войну между Россией и Украиной следует решить за столом переговоров. Он готов обеспечить любую поддержку для возобновления переговорного процесса.

President @RTErdogan spoke by phone with President Vladimir Putin of Russia. pic.twitter.com/3cznGKhdqI — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) July 11, 2022

По информации Кремля, Турция и Россия готовятся в ближайшее время провести переговоры на высшем уровне.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море и экспорта зерновых на мировые рынки", — заявила пресс-служба Путина.

Из-за морской блокады России Украина не может вывезти из портов десятки миллионов тонн зерновых, и с каждым месяцем это количество будет увеличиваться.

Украина может экспортировать зерно только через дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах.

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Андрей Водяный

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