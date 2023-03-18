Зерновая сделка продлена на 120 дней
18.03.2023, 16:21
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате переговоров удалось достичь соглашения о продлении зерновой сделки. Об этом он сказал на церемонии открытия замка Седдюльбахир и государственной дороги Галлиполи-Эджеабат, сообщает Anadolu.
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"В результате наших переговоров с обеими сторонами мы обеспечили продление срока действия соглашения, который истекает 19 марта", – сказал Эрдоган.
На какой именно срок продлена сделка, он не уточнил.
Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил, что соглашение продлено на 120 дней.
- В ноябре 2022 года Черноморскую зерновую инициативу продлили на 120 дней – до 18 марта 2023 года.
- 8 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и ООН в равной степени поддерживают необходимость продлить действие Черноморской зерновой инициативы, срок которой заканчивается 18 марта.
- 14 марта Россия заявила, что продлевает на два месяца участие в соглашении.
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