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Зерновая сделка продлена на 120 дней

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 16:21
Зерновая сделка продлена на 120 дней - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате переговоров удалось достичь соглашения о продлении зерновой сделки. Об этом он сказал на церемонии открытия замка Седдюльбахир и государственной дороги Галлиполи-Эджеабат, сообщает Anadolu.

"В результате наших переговоров с обеими сторонами мы обеспечили продление срока действия соглашения, который истекает 19 марта", – сказал Эрдоган.

На какой именно срок продлена сделка, он не уточнил.

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил, что соглашение продлено на 120 дней.

Вадим Ребрина
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