Зерновая сделка продлена на 120 дней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате переговоров удалось достичь соглашения о продлении зерновой сделки. Об этом он сказал на церемонии открытия замка Седдюльбахир и государственной дороги Галлиполи-Эджеабат, сообщает Anadolu.

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"В результате наших переговоров с обеими сторонами мы обеспечили продление срока действия соглашения, который истекает 19 марта", – сказал Эрдоган.

На какой именно срок продлена сделка, он не уточнил.

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил, что соглашение продлено на 120 дней.

В ноябре 2022 года Черноморскую зерновую инициативу продлили на 120 дней – до 18 марта 2023 года.

8 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и ООН в равной степени поддерживают необходимость продлить действие Черноморской зерновой инициативы, срок которой заканчивается 18 марта.

14 марта Россия заявила, что продлевает на два месяца участие в соглашении.

Вадим Ребрина

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