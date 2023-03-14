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Россия назвала "жестом доброй воли" продление участия в зерновом соглашении

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 14:30
Россия назвала
Дмитрий Песков (фото – EPA)

Россия заявила, что продлевает на два месяца участие в соглашении с Турцией и ООН о черноморском экспорте зерна из Украины. Этот шаг в Кремле назвали "жестом доброй воли", пишет CNN.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал решение о продлении участия в соглашении "жестом доброй воли" со стороны России, которая считает, что условия соглашения в части ее интересов якобы не выполнены.

13 марта в МИД России заявили, что договорилась с ООН о продолжении участия РФ в международной зерновой инициативе еще на 60 дней. До этого Россия заявляла о намерении полностью отказаться от участия в зерновом соглашении. 

Ранее в России называли "жестом доброй воли", например, свое бегство с острова Змеиный после массированных ударов ВСУ по оккупантам. Выражение "жест доброй воли" в Украине часто используется для обозначения вынужденного отступления россиян.

Сергій Бережний
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