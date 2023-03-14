Россия назвала "жестом доброй воли" продление участия в зерновом соглашении

Россия заявила, что продлевает на два месяца участие в соглашении с Турцией и ООН о черноморском экспорте зерна из Украины. Этот шаг в Кремле назвали "жестом доброй воли", пишет CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал решение о продлении участия в соглашении "жестом доброй воли" со стороны России, которая считает, что условия соглашения в части ее интересов якобы не выполнены.

13 марта в МИД России заявили, что договорилась с ООН о продолжении участия РФ в международной зерновой инициативе еще на 60 дней. До этого Россия заявляла о намерении полностью отказаться от участия в зерновом соглашении.

Ранее в России называли "жестом доброй воли", например, свое бегство с острова Змеиный после массированных ударов ВСУ по оккупантам. Выражение "жест доброй воли" в Украине часто используется для обозначения вынужденного отступления россиян.

В ноябре 2022 года Черноморскую зерновую инициативу продлили на 120 дней – до 18 марта 2023 года.

8 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и ООН в равной степени поддерживают необходимость продлить действие Черноморской зерновой инициативы, срок которой заканчивается 18 марта.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.