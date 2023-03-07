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А теперь — "жест доброй воли": Аэроразведка и артиллерия ВСУ показали работу по оккупантам видео

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 16:50
Фото - скриншот из видео
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Аэроразведка 217-го отдельного батальона ТРО и артиллерийский дивизион 66-й Отдельной мотопехотной бригады показали совместную работу по оккупантам в районе Сватово.

На видео с дрона показано обнаружение пехотного подразделение оккупантов, работа артиллерии по выявленной цели и несколько неудачных попыток россиян эвакуировать попавшее под обстрел подразделение.

Судя по предыдущим сообщениям в официальном Telegram 66-й ОМБр, зафиксированные дроном события происходят в районе Сватово Луганской области.

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Сергій Бережний
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войнаоккупантыартиллерияаэроразведка
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