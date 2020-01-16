Ермак: Где я буду или не буду, решать Зеленскому

Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что в отношении своей должности он "полностью полагается" на Владимира Зеленского. Об этом сообщает НВ.

Отвечая на вопрос о своем возможном переходе на более высокую должность, Ермак сказал: "Для меня очень важно, чтобы моя помощь президенту была эффективной, чтобы наша страна была успешной. Поэтому, где я буду или не буду, для меня не является принципиальным. Это будет решать президент. И я полностью здесь полагаюсь на него. Я буду там, где буду ему нужен больше всего".

Если в начале лета Ермак говорил, что он выполняет разные задачи в президентском офисе, то в июле у него появилось конкретное направление – международные отношения.

Зеленский поручил Ермаку вести переговоры с Кремлем об обмене пленными.

LIGA.net , что Ермак владеет или имеет долю в более чем 20 компаниях разного рода бизнеса: юридические услуги, охрана, фармацевтика, консалтинг, строительство и входит в учредители нескольких общественных организаций. 9 сентября сообщала , что Ермак владеет или имеет долю в более чем 20 компаниях разного рода бизнеса: юридические услуги, охрана, фармацевтика, консалтинг, строительство и входит в учредители нескольких общественных организаций.

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