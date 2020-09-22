Ермак о сокращении расходов на Минобороны: Хоть и незначительное, но этично сомнительное
При этом, по словам Ермака в целом отрасль безопасности и обороны без денег не останется
В правительстве запланировали увеличение расходов на сектор обороны и безопасности на 21 млрд грн, но при этом расходы на финансирование самого Минобороны сократят более чем на 100 млн грн, сообщил в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"В этих расходах есть нечто странное: хоть и незначительное по сравнению с общей суммой в 117 млрд грн, но этично сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11% или на 127 млн грн", — заявил Ермак, отметив при этом, что другие показатели в проекте госбюджета абсолютно оправданы.
"Добавляется в следующем году Службе внешней разведке, Главному управлению разведки Минобороны, Службе безопасности. Плюс 10,8% будет у наших пограничников", — отметил глава ОП.
Он также добавил, что РФ на таких расходах не экономит: "Если посмотрим на расходы в России на безопасность, а значит, и на возможные угрозы для Украины, то увидим там отсутствие какой-либо экономии. Это значит, что Украина должна выравнивать свои возможности защищаться".
- 14 сентября Кабмин одобрил проект госбюджета на 2021 год: были названы приоритеты.
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