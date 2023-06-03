Ермак рассказал, как освобождали командиров Азова: Участвовали лично главы МВД, СБУ, ГУР

Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что в освобождении из плена командиров полка Азов принимали участие лично руководители Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Главного управления разведки Минобороны. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ермак сказал, что процесс обмена, в результате которого пять командиров Азова оказались в Турции, был "очень трудным". Он объяснил, что нужно было договориться с турецкой стороной об их полной безопасности и отсутствии каких-либо провокаций.

"И это я напрямую делал с руководителем их (турецкой, – ред.) разведки. Здесь я был на связи с Малюком (глава СБУ, – ред.), Усовым (секретарь координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, – ред.), в Турции находились Денис Монастырский (бывший глава МВД, погибший в авиакатастрофе, – ред.), Буданов (руководитель ГУР), в Эр-Рияде находился Умеров (нардеп IX созыва, член делегации Украины на переговорах в начале вторжения, – ред.) и представители СБУ находились в Польше", – рассказал Ермак.

По его словам, первая часть процесса обмена "пошла не по плану, была задержка".

"Первая часть обмена, которая происходила на украинской территории, должна была состояться около обеда, а состоялась в семь вечера. Малюк, Усов приехали к месту, и пять часов никакой связи не было. В то же время известный политик (Виктор Медведчук, – прим. Комарова) находился в самолете в Польше. Была договоренность, что любое движение происходит, только когда мы получаем подтверждение, что наших ребят забрали в Турции", – рассказал Ермак.

Когда российский самолет с азовцами сел в Анкаре, глава ОП, по его словам, попросил Буданова лично их встретить.

Как впоследствии оказалось, "с одним из наших ребят они (русские – ред.) застряли где-то там на каком-то пункте".

"Безусловно, мы бы сказали: нет человека – мы все это останавливаем. И только когда мы увидели ребят, которые пришли в зал аэропорта Анкары, тогда все это закончилось около 12 ночи", – сказал глава ОП.

Читайте также: Тема дня. Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о самом большом обмене войны

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.