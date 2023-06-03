Єрмак розповів, як визволяли командирів Азову: Брали участь особисто керівники МВС, СБУ, ГУР

Голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що у визволенні з полону командирів полку Азов брали участь особисто керівники Служба безпеки, Міністерства внутрішніх справ і Головного управління розвідки Міноборони. Про це він розповів у інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

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Єрмак сказав, що процес обміну, в результаті якого п'ятеро командирів Азову опинилися в Туреччині, був "дуже важким". Він пояснив, що потрібно було домовитися з турецькою стороною про їхню повну безпеку і відсутність будь-яких провокацій.

"І це я напряму робив з керівником їхньої (турецької, – ред.) розвідки. Тут я був на зв'язку з Малюком (голова СБУ, – ред.), Усовим (секретар координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, – ред.), у Туреччині знаходилися Денис Монастирський (колишній глава МВС, який загинув у авіакатастрофі, – ред.), Буданов (керівник ГУР), в Ер-Ріяді знаходився Умеров (нардеп IX скликання, член делегації України на переговорах на початку вторгнення, – ред.) і представники СБУ знаходилися в Польщі", – розповів Єрмак.

За його словами, перша частина процесу обміну "пішла не за планом, була затримка".

"Перша частина обміну, яка відбувалася на українській території, мала відбутися близько обіду, а відбулася о сьомій вечора. Малюк, Усов приїхали до місця, і п'ять годин жодного зв'язку не було. В той же час відомий політик (Віктор Медведчук, – прим. Комарова) знаходився в літаку в Польщі. Була домовленість, що будь-який рух відбувається, тільки коли ми отримуємо підтвердження, що наших хлопців забрали в Туреччині", – розповів Єрмак.

Коли російський літак з азовцями сів у Анкарі, голова ОП, за його словами, попросив Буданова особисто їх зустріти.

Як згодом виявилося, "з одним з наших хлопців вони (росіяни, – ред.) застряли десь там на якомусь пункті".

"Безумовно, ми б сказали: нема людини — ми все це зупиняємо. І тільки коли ми побачили хлопців, які прийшли до залу аеропорту Анкари, тоді все це закінчилося біля 12 ночі", – сказав голова ОП.

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