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Жизненно необходимо завершить активную фазу войны до начала зимы – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 19:13
Жизненно необходимо завершить активную фазу войны до начала зимы – Ермак - Фото
Андрей Ермак (фото - ОП)

Украина хочет завершить активную фазу войны до конца осени, так как опасается ракетных ударов РФ по объектам теплоэнергетики. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Конечно, такие риски (ракетные атаки по объектам теплоэнергетики – ИФ) на протяжении всей войны сохраняются. Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Поэтому это одна из причин, почему мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", – сказал Ермак.

По его словам, это сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая.

"Мы делаем все для того, чтобы цели деоккупации были достигнуты. И, соответственно, объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию", – добавил он.

По мнению Ермака, чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории деоккупировать.

  • Украина может отпраздновать победу в войне с Россией весной 2023 года, если получит необходимое вооружение от союзников, считает генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с РФ и недавно вернулся на южное направление.
Вадим Ребрина
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