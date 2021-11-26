Ермак ушел от ответа на вопрос, праздновал ли он свой юбилей на госдаче в Карпатах

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уклонился от ответа на вопрос, праздновал ли он 21 ноября свой день рождения в государственной резиденции "Синегора" (поселок Гута Ивано-Франковской области). Этот вопрос ему пытался задать журналист-расследователь Украинской правды Михаил Ткач в кулуарах пресс-конференции Владимира Зеленского, сообщает корреспондент LIGA.net.

По словам главы ОП, свою позицию он уже изложил на странице в Facebook. А на другие вопросы планирует ответить "в ближайшие пару дней" в интервью с одним из изданий: "Я думаю, там на все вопросы я смогу ответить". С кем именно он договорился об интервью, Ермак не уточнил.

"Если вас интересует, праздновал ли я свой день рождения, я его праздновал в понедельник, практически ночью, когда приехал к своим родителям", – отметил он.

На уточняющий вопрос, был ли он все-таки 21 ноября в Синегоре, Ермак сказал: "Я ответил вам на ваш вопрос... Я был в Гуте тогда, когда я написал. Я прилетел туда в пятницу и был там в субботу".

На повторный вопрос, находился ли в Гуте именно в воскресенье, глава Офиса президента не ответил и ушел.

24 ноября появилось расследование Украинской правды, согласно которому Ермак отпраздновал свое 50-летие в госрезиденции "Синегора" в Карпатах. Для транспортировки гостей, согласно информации журналистов, были задействованы вертолеты ГСЧС.

Реагируя на публикацию, Ермак написал в Facebook, что "не было никакого 4-дневного празднования", частная или государственная авиация не привлекалась. В том же посте речь шла о том, что в пятницу, 19 ноября, президент работал на Банковой, "а потом отбыл в резиденцию в Гуте". После чего в воскресенье участвовал в мероприятиях в Киеве, посвященных годовщине Революции Достоинства. При этом Ермак выразил надежду на общение с журналистом-расследователем вживую, чтобы "иметь возможность рассказать свою версию".

Александра Шмыкова , Юрий Смирнов

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