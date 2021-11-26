UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ермак ушел от ответа на вопрос, праздновал ли он свой юбилей на госдаче в Карпатах

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 15:50
Ермак ушел от ответа на вопрос, праздновал ли он свой юбилей на госдаче в Карпатах - Фото
Андрей Ермак (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уклонился от ответа на вопрос, праздновал ли он 21 ноября свой день рождения в государственной резиденции "Синегора" (поселок Гута Ивано-Франковской области). Этот вопрос ему пытался задать журналист-расследователь Украинской правды Михаил Ткач в кулуарах пресс-конференции Владимира Зеленского, сообщает корреспондент LIGA.net.

По словам главы ОП, свою позицию он уже изложил на странице в Facebook. А на другие вопросы планирует ответить "в ближайшие пару дней" в интервью с одним из изданий: "Я думаю, там на все вопросы я смогу ответить". С кем именно он договорился об интервью, Ермак не уточнил.

"Если вас интересует, праздновал ли я свой день рождения, я его праздновал в понедельник, практически ночью, когда приехал к своим родителям", – отметил он.

На уточняющий вопрос, был ли он все-таки 21 ноября в Синегоре, Ермак сказал: "Я ответил вам на ваш вопрос... Я был в Гуте тогда, когда я написал. Я прилетел туда в пятницу и был там в субботу".

На повторный вопрос, находился ли в Гуте именно в воскресенье, глава Офиса президента не ответил и ушел.

  • 24 ноября появилось расследование Украинской правды, согласно которому Ермак отпраздновал свое 50-летие в госрезиденции "Синегора" в Карпатах. Для транспортировки гостей, согласно информации журналистов, были задействованы вертолеты ГСЧС.
  • Реагируя на публикацию, Ермак написал в Facebook, что "не было никакого 4-дневного празднования", частная или государственная авиация не привлекалась. В том же посте речь шла о том, что в пятницу, 19 ноября, президент работал на Банковой, "а потом отбыл в резиденцию в Гуте". После чего в воскресенье участвовал в мероприятиях в Киеве, посвященных годовщине Революции Достоинства. При этом Ермак выразил надежду на общение с журналистом-расследователем вживую, чтобы "иметь возможность рассказать свою версию".
Александра Шмыкова, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
день рождения юбилей гута андрей ермак госдача синегора
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 