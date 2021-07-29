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Ермак возглавил президиум нового органа при Зеленском

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 17:45
Ермак возглавил президиум нового органа при Зеленском - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Глава Офиса президента Андрей Ермак возглавил президиум нового органа при президенте Владимире Зеленском – Конгресс местных и региональных властей. Об этом стало известно в ходе заседания Конгресса.

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Президиум Конгресса поддержал кандидатуру Ермака единогласно, сообщил проводивший заседание замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Ермак поблагодарил президиум за доверие, высказал надежду, что Конгрессу удастся достичь всех поставленных целей. По его мнению, орган должен сбалансировать потребности государства и каждой объединенной территориальной общины (ОТГ).  

"Наш Конгресс призван решать те вопросы, которые не могут быть решены общинами самостоятельно или вместе с ассоциациями (городов, ОТГ, – ред.). Они могут быть решены только на платформе, которую мы с вами создали", – сказал Ермак.

Глава ОП заявил, что заседания президиума Конгресса будут происходить ежемесячно.

"Высшие должностные лица страны, члены президиума Конгресса, будут рассматривать предложения двух палат (Конгресса, – ред.) и генерировать решения через законодательные инициативы в рамках полномочий Кабмина", – рассказал Ермак.

  • В начале июня Тимошенко сообщил, что в Украине создадут Конгресс местных и региональных властей. Орган займется решением вопросов местных властей, которые требуют участия Кабмина.
  • Конгресс состоит из двух палат: в первую входят представители местной власти, главы ОТГ, райсоветов; во вторую – главы областных госадминистраций и советов.
  • В президиум совета входят по три представителя обеих палат, Зеленский, министры и руководство ОП.
Марк Сировой
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Владимир Зеленский андрей ермак орган президиум Конгресс местных и региональных властей
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