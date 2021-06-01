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В Офисе президента анонсировали создание конгресса региональных властей

01.06.2021, 12:02
В Офисе президента анонсировали создание конгресса региональных властей - Фото
Кирилл Тимошенко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В ближайшее время в Украине будет создан конгресс региональных властей. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимшенко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По словам Тимошенко, конгресс будет состоять из двух палат. В первую войдут представители местной власти, главы объединенных территориальных громад, районные советы. Во вторую – главы областных государственных администраций и советов.

В президиум конгресса войдут по три представителя из его палат, министры и руководство ОП, включая президента Владимира Зеленского.

Работа конгресса начнется на этой неделе в Хмельницком, где в присутствии Зеленского пройдет заседание палаты местной власти и будут избраны члены президиума конгресса, рассказал Тимошенко.

Целью нового органа будет решение тех вопросов местных властей, которые требуют участия Кабмина, отметил Тимошенко.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко местная власть конгресс региональных властей
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