ЕС будет дальше поддерживать Украину, но есть нюансы – журналист

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Европейский Союз будет и дальше поддерживать Украину после выборов в Европарламент, однако некоторые страны, например, Венгрия и Нидерланды, могут стать для Украины проблемой на пути сближения с ЕС. Такое мнение высказал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Hromadske.

Выборы в Европарламент пройдут в конце мая. На них правым и популистским силам пророчат значительное увеличение мест.

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"Например, Венгрия может блокировать некоторые решения по Украине. Потенциально я вижу Нидерланды проблематичными для Украины, вспоминая референдум (об утверждении ассоциации между ЕС и Украиной – ред.)", - сказал журналист.

Ранее сегодня сообщалось, что Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за решения Российской Федерации раздавать российские паспорта жителям временно оккупированного Донбасса.