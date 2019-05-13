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13.05.2019, 18:21

ЕС будет дальше поддерживать Украину, но есть нюансы – журналист

ЕС будет дальше поддерживать Украину, но есть нюансы – журналист - Фото
Фото: depositphotos.com

Некоторые страны ЕС могут стать проблемой на пути сближения Украины с Евросоюзом, считает корреспондент Радио Свобода

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Европейский Союз будет и дальше поддерживать Украину после выборов в Европарламент, однако некоторые страны, например, Венгрия и Нидерланды, могут стать для Украины проблемой на пути сближения с ЕС. Такое мнение высказал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Hromadske.

Выборы в Европарламент пройдут в конце мая. На них правым и популистским силам пророчат значительное увеличение мест.

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"Например, Венгрия может блокировать некоторые решения по Украине. Потенциально я вижу Нидерланды проблематичными для Украины, вспоминая референдум (об утверждении ассоциации между ЕС и Украиной – ред.)", - сказал журналист.

Ранее сегодня сообщалось, что Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за решения Российской Федерации раздавать российские паспорта жителям временно оккупированного Донбасса.

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Теги: Украина, евросоюз
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