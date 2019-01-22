Дания требует новые санкции против России за моряков ВМС Украины

Глава Министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен считает, что Европейский союз должен будет ввести санкции против России, если в ближайшее время Москва не освободит моряков ВМС Украины, захваченных у Керченского пролива в Черном море.
"Россия все еще держит по стражей 24 украинских моряков. Если их в скором времени не освободят, Евросоюзу придется рассмотреть санкции против России", - написал он в Twitter.
Самуэльсен назвал нападение российских спецназовцев на украинских моряков "неприемлемым поведением".
25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение.