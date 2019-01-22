Дания требует новые санкции против России за моряков ВМС Украины

Андерс Самуэльсен (фото - EPA)

Глава Министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен считает, что Европейский союз должен будет ввести санкции против России, если в ближайшее время Москва не освободит моряков ВМС Украины, захваченных у Керченского пролива в Черном море.

"Россия все еще держит по стражей 24 украинских моряков. Если их в скором времени не освободят, Евросоюзу придется рассмотреть санкции против России", - написал он в Twitter.

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Самуэльсен назвал нападение российских спецназовцев на украинских моряков "неприемлемым поведением".