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22.01.2019, 07:31

Дания требует новые санкции против России за моряков ВМС Украины

Дания требует новые санкции против России за моряков ВМС Украины - Фото
Андерс Самуэльсен (фото - EPA)

Андерс Самуэльсен назвал нападение спецназа ФСБ РФ на украинских моряков "неприемлемым поведением"

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Глава Министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен считает, что Европейский союз должен будет ввести санкции против России, если в ближайшее время Москва не освободит моряков ВМС Украины, захваченных у Керченского пролива в Черном море.

"Россия все еще держит по стражей 24 украинских моряков. Если их в скором времени не освободят, Евросоюзу придется рассмотреть санкции против России", - написал он в Twitter.

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Самуэльсен назвал нападение российских спецназовцев на украинских моряков "неприемлемым поведением". 

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение

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Теги: Андерс Самуэльсен, Россия, Крым, санкции против россии, дания, европейский союз, черное море, керченский пролив, блокада азова, моряки вмс, захват моряков, мид дании
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