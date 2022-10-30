ЕС грозит признать Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией

Заявление было сделано после того, как глава КСИР предупредил протестующих в Иране, что суббота будет последним днем, когда они смогут выйти на улицы, и что КСИР намерены усилить репрессии.



Бербок также заявила, что переговоры о перезаключении соглашения по ядерной программе между Ираном и Западом сейчас не ведутся.

СПРАВКА. 21 сентября в Иране начались протесты и столкновения с силовиками после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Амини была задержана в Тегеране 13 сентября за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя девушка скончалась в отделении полиции нравов. Власти утверждают – из-за сердечного приступа, но ее семья говорит, что у девушки не было проблем со здоровьем.