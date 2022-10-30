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ЕС грозит признать Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 21:28
ЕС грозит признать Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Евросоюз рассматривает возможность признания террористической организацией крупнейшей религиозной спецслужбы Ирана – Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Голос Америки со ссылкой на ARD.

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Бербок сказала, что Германия готова ввести новый пакет санкций против Ирана, а также будет вместе с Евросоюзом изучать возможность внесения КСИР в список террористических организаций.

Заявление было сделано после того, как глава КСИР предупредил протестующих в Иране, что суббота будет последним днем, когда они смогут выйти на улицы, и что КСИР намерены усилить репрессии.

Бербок также заявила, что переговоры о перезаключении соглашения по ядерной программе между Ираном и Западом сейчас не ведутся.

СПРАВКА. 21 сентября в Иране начались протесты и столкновения с силовиками после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Амини была задержана в Тегеране 13 сентября за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя девушка скончалась в отделении полиции нравов. Власти утверждают – из-за сердечного приступа, но ее семья говорит, что у девушки не было проблем со здоровьем.

  • 26 октября в Иране прошла одна из самых крупных акций протеста с момента вспышки антиправительственных демонстраций в конце сентября. Десятки тысяч человек вышли на улицы во всех крупных городах, причем это произошло после того, как полиция открыла огонь по протестующим, отмечавшим 40 дней со дня смерти Махсы Амини.
    Сергій Бережний
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    Корпус стражей Исламской революции Германия Иран КСИР террористическая организация Анналена Бербок
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