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"Смерть диктатору". В Иране вспыхнули протесты и столкновения: что происходит – видео видео

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21.09.2022, 13:11
Видео - Radio Free Europe/Radio Liberty
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В Иране начались протесты и столкновения с силовиками после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанную полицией нравов. Об этом сообщает Associated Press.

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Амини была задержана в Тегеране 13 сентября за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя девушка скончалась в отделении полиции нравов. Власти утверждают – из-за сердечного приступа, но ее семья говорит, что у девушки не было проблем со здоровьем.

Многие иранцы, особенно молодежь, восприняли ее смерть как часть жесткой борьбы с инакомыслием и все более жестоким обращением полиции нравов с молодыми девушками, пишут журналисты. По всему Ирану вспыхнули протесты, некоторые женщины срывали хиджабы, демонстративно вертели ими и бросали их в костер.

На некоторых демонстрациях произошли столкновения с полицией, силовики распыляли слезоточивый газ. Протестующих били дубинками и догоняли на мотоциклах. Однако некоторые демонстранты по-прежнему скандируют смерть диктатору, выступая против религиозного правления и аятоллы Али Хаменеи.

СПРАВКА. В 1979 году в Иране прошла Исламская революция, страна начала жить по жестким мусульманским законам, которые контролирует полиция нравов.

При предыдущем президенте Хассане Рухани контроль был ослаблен, он критиковал полицию нравов за излишнюю агрессивность. В 2017 году глава полиции заявил, что не будет больше арестовывать женщин за нарушение дресс-кода. Но при новом президенте Ибрахиме Раиси, стороннике более жесткой линии, полиции нравов, похоже, снова развязали руки.

Также неизвестные хакеры, атаковали два главных правительственных сайта Ирана, пишет Al Jazeera. Один из них – портал умных услуг. Вся база данных была удалена, утверждал аккаунт, предположительно связанный с группой Anonymous.  

Иранские лидеры обещают расследовать смерть Амини, но при этом утчерждают, что за протестами стоят иностранные государства и оппозиционные группы в изгнании. На данный момент известно о смерти троих погибших в ходе протестов, заявил губернатор Курдистана.

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Марко Сировой
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али хаменеи протесты Иран хасан рухани Ибрахим Раиси махса амини
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