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Использование Россией иранских дронов-камикадзе создает новые опасности для ВСУ – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 06:55
Использование Россией иранских дронов-камикадзе создает новые опасности для ВСУ – WSJ - Фото
Фото: Стратком ВСУ

Россия нанесла ущерб украинским войскам с помощью иранских беспилотников, которые недавно начала использовать. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на полковника Родиона Кулагина, командира артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ.

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Как рассказал Кулагин, на прошлой неделе над украинскими бронетанковыми и артиллерийскими позициями на северо-востоке Харьковской области начали появляться треугольные беспилотники Shahed-136, переименованные Россией в "Герань-2".

По словам полковника, только в зоне боевых действий его бригады иранские беспилотники, которые обычно летают парами, уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два бронетранспортера.

Как отмечается, до сих пор иранские беспилотники, по-видимому, в основном были развернуты в Харьковской области.

"В других районах россияне обладают подавляющей артиллерийской огневой мощью, и они справляются. Здесь у них уже нет этого преимущества в артиллерии, и поэтому они начали прибегать к этим беспилотникам", – сказал Кулагин.

WSJ пишет, что независимые эксперты, изучавшие фото обломков иранского беспилотника в Харьковской области, говорят, что это, по-видимому, Shahed-136 — новейшая разработка Тегерана с треугольным крылом.

Основатель и исполнительный директор компании по стратегическому консалтингу Red Six Solutions LLC Скотт Крино, считает, что присутствие Shahed-136 меняет оперативные планы Киева, поскольку огромная длина линии фронта в Украине затрудняет защиту от этих БПЛА.

По словам полковника Кулагина, иранские беспилотники относительно малы и летают на очень малой высоте – это затрудняет их обнаружение украинскими системами ПВО. Он сказал, что надеется, что США и их союзники смогут предоставить Украине более совершенные технологии защиты от беспилотников или вмешаются, чтобы сорвать поставки иранских беспилотников в Россию.

  • 12 августа в США подтвердили, что россияне учатся управлять иранскими БПЛА.
  • 30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.
  • 14 сентября британская разведка сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.

Читайте также: "Очень сложная цель". Воздушные силы подтвердили использование Россией иранских дронов

Наталія Медведєва
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Иран беспилотники Shahed-136
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