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ЕС на полгода продлил санкции против более 1200 граждан России за вторжение в Украину

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 10:27
ЕС на полгода продлил санкции против более 1200 граждан России за вторжение в Украину - Фото
Иллюстративное фото: Flickr Европарламента

Европейский Союз продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции против граждан России, которые были введены за полномасштабное вторжение РФ в Украину. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

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Как отмечается, Евросовет принял решение продлить срок действия ограничительных мер против лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года.

Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным физическим и юридическим лицам.

Санкции будут по-прежнему применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

После 24 февраля 2022 года в ответ на военную агрессию России против Украины ЕС резко расширил санкции против РФ. В дополнение к санкциям против высокопоставленных политических представителей, олигархов, военных и пропагандистов, ЕС принял беспрецедентные меры для значительного ослабления экономической базы России, лишения ее важнейших технологий и рынков и значительного ограничения ее способности вести войну.

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Наталія Медведєва
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санкции война
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