ЕС не смог договориться о новом пакете санкций против РФ из-за импорта каучука – Guardian

Высшие дипломаты Евросоюза третий день подряд не могут договориться о десятом пакете санкций блока России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники.

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Предполагается, что зашли в тупик переговоры по вопросу о торговле каучуком с Россией, поскольку Польша отвергает требование Италии о более мягких новых ограничениях на импорт каучука.

По данным Reuters, Польша заявила, что предлагаемые ограничения на импорт каучука из России в ЕС включают такую большую квоту освобожденного импорта и такие длительные переходные периоды, что на практике они не будут иметь никакого эффекта.

20 февраля стало известно, что ЕС, помимо запрета на экспорт в Россию унитазов, биде и другой сантехники, собирается добавить в санкционный список несколько десятков россиян, но большинство из них мало известны широкой общественности.

24 февраля новый пакет санкций против России ввели США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия.

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Наталія Медведєва

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