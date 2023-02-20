"Украинцы будут разочарованы". В десятом пакете санкций почти не будет известных имен

Европейский Союз собирается добавить в санкционный список несколько десятков россиян, но большинство из них мало известны широкой общественности. По данным EUobserver, самой известной персоной из десятого пакета санкций, который должны ввести на этой неделе, будет российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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На нее решили наложить санкции за публичное отрицание того, что Россия создала фильтрационные лагеря на оккупированных территориях и принудительно депортировала сотни тысяч человек, в том числе детей.

Вместе с ней под санкции попадут вице-премьер Республики Башкортостан Ленара Иванова и московский чиновник Вячеслав Духин, которых считают причастными к принудительному вывозу украинских детей в Россию.

Остальные 59 россиян в санкционном списке – заместители министров, депутаты, сенаторы, прокуроры, военные командиры и пропагандисты, чьи имена мало кому известны.

В качестве примера EUobserver приводит имена командующего воздушно-десантными войсками РФ Михаила Теплинского, который присутствовал при расстрелах мирных жителей Бучи, и генерал-полковника Сергея Каракаева, ответственного за обстрелы гражданской инфраструктуры.

Также санкции введут против главы российской организации Россотрудничества Евгения Примакова, медиахолдингов "Россия сегодня" и "Патриот-медиа-групп", нескольких российских банков (Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф Ббанк) и страховых компаний (Ингосстрах, РНСК). Всего в списке будет 28 новых юридических лиц.

Список еще может измениться, поскольку некоторые члены Евросоюза все еще настаивают на введении санкций против Росатома (хотя это решение блокируется Венгрией) и его руководителя Алексея Лихачева из-за оккупации Запорожской атомной электростанции.

"Но даже если добавят Росатом, десятый пакет все равно разочарует украинцев, учитывая ужасы войны и символичность даты", – пишет издание.

Оно указывает, что в России осталось немного приближенных к Кремлю VIP-персон, еще не попавших под санкции, но они до сих пор есть. Среди них – бывшая супруга Путина Людмила Очеретная, имеющая много недвижимости в Евросоюзе, и его крестная дочь Ксения Собчак, 21-летний сын пропагандиста Владимира Соловьева, патриарх Кирилл (Гундяев) и великий муфтий Талгат Таджуддин.

Кроме того, вне санкций остается большое количество олигархов. "ЕС ввел санкции против около 75 российских олигархов и их родственников, но в списке самых богатых бизнесменов, по версии журнала Forbes, 200 имен", – пишет издание. Среди них – мультимиллиардеры Владимир Лисин и Леонид Михельсон.

ЕС запретит экспорт в Россию унитазов, биде и другой сантехники.

Андрій Водяний

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