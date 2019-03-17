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17.03.2019, 17:58

ЕС об аннексии Крыма: Прямой вызов международной безопасности

ЕС об аннексии Крыма: Прямой вызов международной безопасности - Фото
Федерика Могерини (фото - president.gov.ua)

Евросоюз особо выделил значительное ухудшение ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму

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Через пять лет после аннексии Россией Крыма Европейский Союз по-прежнему сохраняет приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.  Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини, сообщает Deutsche Welle.

"Аннексия Крыма является прямым вызовом международной безопасности и несет серьезные последствия для международного правопорядка", - отмечается в заявлении, опубликованном 17 марта.

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ЕС особо выделил значительное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму.

"Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями ряда основных свобод. В нарушение международного гуманитарного права крымчан вынуждают принимать российское гражданство и проходить службу в вооруженных силах России", - говорится в документе.

Могерини подчеркнула важность беспрепятственного доступа в Крым "международных миссий по наблюдению за правами человека и правозащитных некоммерческих организаций".

Госсекретарь США Майкл Помпео недавно заявил, что мир помнит циничную ложь России, к которой она прибегала для оправдания агрессии и аннексии Крыма.

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Теги: Майкл Помпео, Крым, аннексия, рф, федерика могерини
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