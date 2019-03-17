ЕС об аннексии Крыма: Прямой вызов международной безопасности

Федерика Могерини (фото - president.gov.ua)

Через пять лет после аннексии Россией Крыма Европейский Союз по-прежнему сохраняет приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини, сообщает Deutsche Welle.

"Аннексия Крыма является прямым вызовом международной безопасности и несет серьезные последствия для международного правопорядка", - отмечается в заявлении, опубликованном 17 марта.

Реклама

ЕС особо выделил значительное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму.

"Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями ряда основных свобод. В нарушение международного гуманитарного права крымчан вынуждают принимать российское гражданство и проходить службу в вооруженных силах России", - говорится в документе.

Могерини подчеркнула важность беспрепятственного доступа в Крым "международных миссий по наблюдению за правами человека и правозащитных некоммерческих организаций".

Госсекретарь США Майкл Помпео недавно заявил, что мир помнит циничную ложь России, к которой она прибегала для оправдания агрессии и аннексии Крыма.