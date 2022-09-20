ЕС передал украинским пограничникам тепловизоров на €500 000

Европейский Союз передал Государственной пограничной службе Украины тепловизионное оборудование для наблюдения за границей на общую сумму почти в €500 000. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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К традиционным уязвимостям границы добавляются новые гибридные угрозы, которым украинские пограничники будут более эффективно противодействовать с новым оборудованием, отметил Ксавье Камю, руководитель отдела надлежащего управления и верховенства права Представительства ЕС в Украине. Оно поможет им обеспечить покрытие части наиболее уязвимых участков границы.

Вместе с поставкой указанного специализированного оборудования, помощь ЕС субъектам интегрированного управления границами уже превысила общую сумму более €1,5 млн.

В ГПСУ выразили благодарность за предоставленную помощь.

В районе Святогорска украинские пограничники уничтожили диверсионную группу российских оккупантов, которые пытались попасть в тыл Вооруженных Сил Украины, переплыв Северский Донец. При помощи тепловизора пограничники обнаружили подготовку противника к пересечению реки.

Вадим Ребрина

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