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Под Святогорском пограничники уничтожили россиян, которые пытались попасть в тыл ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 13:23
Под Святогорском пограничники уничтожили россиян, которые пытались попасть в тыл ВСУ - Фото
Украинский пограничник (Фото: ГПСУ)

В районе Святогорска украинские пограничники уничтожили диверсионную группу российских оккупантов, которые пытались попасть в тыл Вооруженных Сил Украины, переплыв Северский Донец. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Сообщается, что одно из подразделений пограничников уничтожило группу вражеских диверсантов на Святогорском направлении, которые пытались переплыть Северский Донец и попасть в тыл украинских войск. 

При помощи тепловизора пограничники обнаружили подготовку противника к пересечению реки, а когда лодка с четырьмя диверсантами достигла середины реки — открыли огонь.

После обстрела лодка перевернулась, а тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег. 

Читайте также: Оккупанты пытались оставить позиции под Бахмутом, им напомнили о заградотрядах – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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