Под Святогорском пограничники уничтожили россиян, которые пытались попасть в тыл ВСУ
В районе Святогорска украинские пограничники уничтожили диверсионную группу российских оккупантов, которые пытались попасть в тыл Вооруженных Сил Украины, переплыв Северский Донец. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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Сообщается, что одно из подразделений пограничников уничтожило группу вражеских диверсантов на Святогорском направлении, которые пытались переплыть Северский Донец и попасть в тыл украинских войск.
При помощи тепловизора пограничники обнаружили подготовку противника к пересечению реки, а когда лодка с четырьмя диверсантами достигла середины реки — открыли огонь.
После обстрела лодка перевернулась, а тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег.
- Пограничники в районе Святогорска обнаружили брошенные позиции российских оккупантов.
- 18 сентября глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли предупредил, что реакция РФ на неудачи на поле боя в Украине "остается неясной".
- В США не рассчитывают на то, что война России против Украины закончится скоро, но восхищаются успехами ВСУ на поле боя, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
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