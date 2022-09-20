Под Святогорском пограничники уничтожили россиян, которые пытались попасть в тыл ВСУ

В районе Святогорска украинские пограничники уничтожили диверсионную группу российских оккупантов, которые пытались попасть в тыл Вооруженных Сил Украины, переплыв Северский Донец. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Сообщается, что одно из подразделений пограничников уничтожило группу вражеских диверсантов на Святогорском направлении, которые пытались переплыть Северский Донец и попасть в тыл украинских войск.

При помощи тепловизора пограничники обнаружили подготовку противника к пересечению реки, а когда лодка с четырьмя диверсантами достигла середины реки — открыли огонь.

После обстрела лодка перевернулась, а тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег.

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Дмитро Гриниченко

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