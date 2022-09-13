Пограничники в районе Святогорска обнаружили брошенные позиции российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Госпогранслужбы.
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"В районе Святогорска пограничники в составе Сил обороны наткнулись на свинарник оккупантов. Россияне продолжают спешно отступать", – говорится в сообщении.
Как отмечается, сбежавшие российские военные оставили после себя много мусора, а также трофеи для бойцов ВСУ: гранатометы и боеприпасы.
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