Оккупанты пытались оставить позиции под Бахмутом, им напомнили о заградотрядах – ГУР

Оккупанты пытались отступить под Бахмутом, но их командиры напомнили о заградительных отрядах. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Как отмечается, оккупанты расширяют деятельность заградотрядов и запрещают отступать под страхом смерти.

По информации ГУР, войска России попытались провести контратаку позиций украинских военных, которые дислоцируются в Бахмутском районе.

Для этого был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии 4 ОМСБр второго армейского корпуса (ЛНР).

"После ответа и выдвижения вперед украинских Сил обороны начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций", – говорится в сообщении.

По данным разведки, чтобы остановить побег, командиры вражеских подразделений были вынуждены напомнить подчиненным о запрете самовольного ухода с позиций, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых заградотрядов.

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Наталія Медведєва

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