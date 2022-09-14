"Отступающие войска будут уничтожены". Россия использует заградотряды против своих – ГУР

Российское военное командование использует так называемые "заградительные отряды", чтобы остановить беспорядочное отступление своих войск, бегущих под натиском Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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"Чтобы остановить массовый побег с поля боя, кремлевское командование усиливает использование "проверенных" советских методов "убеждения", – говорится в сообщении.

Разведчики ссылаются на информацию из перехваченных разговоров оккупантов.

Командирам 4-ой отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупантов поступило сообщение: "В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номер 222. Довести до всех постов".

13 сентября сообщалось, что в качестве заградотрядов для российских войск в Херсонской области используются подразделения из Чечни.

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Наталія Медведєва

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