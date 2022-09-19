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Посол США: Мы не рассчитываем, что война закончится скоро, контрнаступление ВСУ восхищает

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 11:17
Посол США: Мы не рассчитываем, что война закончится скоро, контрнаступление ВСУ восхищает - Фото
Бриджит Бринк (Фото: EPA)

В США не рассчитывают на то, что война России против Украины закончится скоро, но восхищаются успехами ВСУ на поле боя. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью Европейской правде.

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По ее словам, США внимательно отслеживают и восхищаются действиями Вооруженных Сил Украины на поле боя и контрнаступлением, которое еще не закончилось.

"Мы не рассчитываем, что война закончится скоро, но нас вдохновляет то, как вы возвращаете значительные территории на поле боя", — сказала дипломат.

В ответ на вопрос, закончится ли война в 2023 году Бринк заявила, что "это не будет быстрой войной". 

"Как дипломат с 25-летним опытом я научилась не спекулировать на вопросах будущего. Могу сказать это из собственного опыта. Я думаю, мы должны поддерживать способность Украины не только побеждать на поле боя сейчас, но и также иметь перевес в вопросах безопасности в будущем", — подчеркнула посол.

Резюмируя, она сказала, что США уже думают над тем и оказывают Украине такую поддержку, чтобы она могла построить армию, способную защитить страну от агрессии после окончания сегодняшней войны. 

Читайте также: Байден о поддержке Украины в войне против России – ее будет "столько, сколько потребуется"

Дмитро Гриниченко
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США война военная помощь бриджит бринк
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