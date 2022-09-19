Посол США: Мы не рассчитываем, что война закончится скоро, контрнаступление ВСУ восхищает
В США не рассчитывают на то, что война России против Украины закончится скоро, но восхищаются успехами ВСУ на поле боя. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью Европейской правде.
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По ее словам, США внимательно отслеживают и восхищаются действиями Вооруженных Сил Украины на поле боя и контрнаступлением, которое еще не закончилось.
"Мы не рассчитываем, что война закончится скоро, но нас вдохновляет то, как вы возвращаете значительные территории на поле боя", — сказала дипломат.
В ответ на вопрос, закончится ли война в 2023 году Бринк заявила, что "это не будет быстрой войной".
"Как дипломат с 25-летним опытом я научилась не спекулировать на вопросах будущего. Могу сказать это из собственного опыта. Я думаю, мы должны поддерживать способность Украины не только побеждать на поле боя сейчас, но и также иметь перевес в вопросах безопасности в будущем", — подчеркнула посол.
Резюмируя, она сказала, что США уже думают над тем и оказывают Украине такую поддержку, чтобы она могла построить армию, способную защитить страну от агрессии после окончания сегодняшней войны.
- С помощью союзников "Украина и ее невероятной храбрый и решительный народ добиваются успехов в определенных сферах" освободительной войны против страны-оккупанта РФ, но "трудно считать победой", когда столько всего разрушено и столько людей погибло. Так президент США Джо Байден ответил на вопрос ведущего программы 60 Minutes Скотта Пелли на канале CBS News "Украина выиграет войну?".
- 18 сентября глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли предупредил, что реакция РФ на неудачи на поле боя в Украине "остается неясной".
- Ранее Бринк заверила, что ее страна не склоняет Украину к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.
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