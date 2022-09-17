"Это ложь". Бринк ответила на слухи, что США склоняют Украину к переговорам с Путиным

Посол США Бриджит Бринк заверила, что ее страна не склоняет Украину к переговорам с Владимиром Путиным. Об этом она сказала в интервью ICTV в рамках единого телемарафона.

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"Это абсолютная ложь. Я могу лишь еще раз повторить, что сказали наш президент и госсекретарь и другие высокопоставленные должностные лица. Они заявили, что только украинцы и демократически избранный лидер Украины – президент Зеленский – могут решать, когда и как этот конфликт должен закончиться. И когда и как приступать к переговорам", – сказала Бринк.

Она добавила, что США поддерживают Украину всеми способами, чтобы она имела как можно более сильную позицию за столом переговоров.

Бринк добавила, что все войны в определенный момент заканчиваются переговорами. "Но опять же – решать демократически избранному президенту Украины", – сказала госпожа посол.

2 сентября Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, поскольку оккупанты все хотят решать силой. 11 сентября Зеленский снова заявил о невозможности переговоров: пока РФ не готова признать себя оккупантом и к ней нет доверия.

16 сентября Владимир Путин пожаловался, что Украина не хочет договариваться и пытается все решить на поле боя.

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Андрій Водяний

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