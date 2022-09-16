Путин жалуется, что Украина хочет все решать на поле боя. Подоляк ответил: С РФ только так

Если российский диктатор Владимир Путин действительно хочет закончить войну, то он мог бы всего одним звонком вывести свои войска из Украины, после чего начались бы переговоры, но это не о современной России. Так советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал LIGA.net сегодняшнее заявление Путина о том, что Украина якобы отказывается от переговоров, и хочет все решить на поле боя.

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Сегодня на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане Путин сказал: "К сожалению, противоположная сторона, руководство Украины, заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя".

Подоляк рекомендует не искать логики или понимания реальной ситуации в словах любого из представителей российской политической элиты, включая Путина.

"По моему мнению, российский президент продолжает демонстрировать полную и устойчивую потерю связи с реальностью", – заявил Подоляк, подчеркнув, что только Россия ведет оккупационную войну, массово убивает мирных и нарушает любые нормы международного права.

Также Подоляк заявил, что нет никакого отказа от переговоров с украинской стороны.

"Потому что не о чем говорить с оккупантом. Кроме одного. Если Путин стремится к переговорам, он может закончить войну одним звонком. Достаточно просто приказать российским войскам немедленно покинуть территорию Украины в ее международно-признанных границах. Полностью", – отметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что после этого можно будет садиться за стол переговоров, обсуждать "послевоенный" мир, репарации, юридическую ответственность конкретных военных преступников, возвращение похищенных граждан Украины, границ.

"Но ведь мы говорим о современной России, с которой можно и нужно вести действенные переговоры только с помощью вооруженных сил на поле боя", – добавил Подоляк.

Министр юстиции Денис Малюська ранее объяснял, что мирные переговоры с Россией не ведутся, потому что РФ готова подписывать договор только в условиях капитуляции Украины.

2 сентября Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, поскольку оккупанты все хотят решать силой. 11 сентября Зеленский вновь заявил о невозможности переговоров, пока РФ не готова признать себя оккупантом и к ней нет доверия.

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Оксана Житнюк

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