ЕС призывает Россию немедленно дать эвакуационные коридоры для жителей Мариуполя

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к созданию эвакуационных коридоров в Мариуполе "немедленно и с необходимыми гарантиями прекращения огня, от Азовстали и других районов города в другие части Украины". Об этом сообщает CNN.

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"Необходимо обеспечить свободный и безопасный доступ для тех, кто доставляет гуманитарную помощь, в соответствии с основными принципами прав человека и международным гуманитарным правом", — призвал он.

Боррель высоко оценил "усилия Украины по поиску дипломатического решения для эвакуации гражданских лиц", но сказал, что ЕС сожалеет о том, "что Россия не отвечает взаимностью".

В заявлении Боррель также подчеркнул безотлагательность действий: "Вот уже несколько недель мир является свидетелем жестокого, незаконного нападения России на Мариуполь, приведшего к широкомасштабным разрушениям города, в том числе зверствам против мирных жителей, под изощренным предлогом "освобождения" города".

"Тысячи его жителей были депортированы в Россию или насильственно перемещены в неподконтрольные правительству районы Украины", — сказал он.

Боррель добавил, что в Мариуполе остаются более 100 000 мирных жителей, в том числе около 1000 человек укрылись на металлургическом заводе "Азовсталь" и находятся под защитой Вооруженных сил Украины.

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Вадим Ребрина

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