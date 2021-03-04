ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения, двух человек исключили из списка

Европейский союз продлил на год индивидуальные санкции против беглого диктатора Виктора Януковича и его окружения, исключив из списка двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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"Сегодня Совет принял решение продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, замораживание активов, направленное против семи человек, признанных виновными в незаконном присвоении украинских государственных средств или в злоупотреблении служебным положением, что привело к потере украинских государственных средств", – говорится в заявлении.

В документе уточняется, что ограничительные меры в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а в отношении двух не продлены. Имена этих людей пока не названы.

Как сообщил стало известно вчера, санкции не продлили против бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Правовые акты будут опубликованы в Официальном вестнике Совета ЕС 5 марта 2021 года.

6 марта 2014 года против Виктора Януковича и его "семьи" из 17 лиц ЕС ввел санкции по подозрению в хищении средств и причастности к нарушениям прав человека. ЕС постепенно их снимает, обычно задним числом; причина – в том, что украинское следствие не обеспечило достаточных доказательств коррупционных действий фигурантов.

4 марта 2019 года ЕС решил продлить санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года. В ЕС тогда исключили из списка экс-замглавы АП Андрея Клюева.

10 февраля сообщалось, что ЕС может отменить санкции не только против Табачника и Арбузова, но и Александра Януковича, а также экс-министра налогов и сборов Александра Клименко.

Наталия Медведева

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