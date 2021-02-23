ЕС снимет санкции с Табачника и Арбузова на следующей неделе – журналист

Послы ЕС на следующей неделе снимут санкции с бывшего вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника. Об этом сообщает журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По словам Йозвяка, сейчас в санкционном списке ЕС осталось всего 8 человек из бывшего правительства Украины, включая самого Януковича и его сына Александра.

6 марта 2014 года против Виктора Януковича и его "семьи" из 17 лиц ЕС ввел санкции по подозрению в хищении средств и причастности к нарушениям прав человека. ЕС постепенно их снимает, обычно задним числом; причина – в том, что украинское следствие не обеспечило достаточных доказательств коррупционных действий фигурантов.

4 марта 2019 года ЕС решил продлить санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года. В ЕС тогда исключили из списка экс-замглавы АП Андрея Клюева.

10 февраля сообщалось, что ЕС может отменить санкции не только против Табачника и Арбузова, но и Александра Януковича, а также экс-министра налогов и сборов Александра Клименко.

Читайте также: Европейский совет снял санкции с двух соратников Януковича

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.