Европейский совет снял санкции с двух соратников Януковича

Николай Азаров (Фото: Liga.net)

Сегодня, 5 марта, Европейский совет продлил заморозку 10 топ-чиновников времен беглого президента Виктора Януковича, с двоих санкции были сняты. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

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Заморозка активов тех, кто признан ответственным за присвоение государственных средств Украины и злоупотребление власти, включая самого Януковича, продолжена до 6 марта 2021 года.

Имена тех, с кого санкции были сняты, в пресс-релизе не сообщаются, однако вчера корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщал, что речь идет о бывшем премьер-министре Николае Азарове и бывшем министре энергетики Эдуарде Ставицком.

6 марта 2014 года против Виктора Януковича и его "семьи" из 17 лиц ЕС ввел санкции по подозрению в хищении средств и причастности к нарушениям прав человека.

ЕС постепенно их снимает, обычно задним числом; причина - в том, что украинское следствие не обеспечило достаточных доказательств коррупционных действий фигурантов.

4 марта 2019 года ЕС решил продлить санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года. В ЕС тогда исключили из списка экс-замглавы АП Клюева.

из списка экс-замглавы АП Клюева. В августе 2019-го суд в Киеве арестовал недвижимость и счета экс-нардепа Алексея Азарова, сына экс-премьера.