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Европейский совет снял санкции с двух соратников Януковича

Европейский совет снял санкции с двух соратников Януковича - Фото
Николай Азаров (Фото: Liga.net)
05.03.2020, 12:36

Европейский совет продлил санкции против Виктора Януковича и девяти его соратников, с Николая Азарова и Эдуарда Ставицкого санкции сняли

Сегодня, 5 марта, Европейский совет продлил заморозку 10 топ-чиновников времен беглого президента Виктора Януковича, с двоих санкции были сняты. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

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Заморозка активов тех, кто признан ответственным за присвоение государственных средств Украины и злоупотребление власти, включая самого Януковича, продолжена до 6 марта 2021 года.

Имена тех, с кого санкции были сняты, в пресс-релизе не сообщаются, однако вчера корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщал, что речь идет о бывшем премьер-министре Николае Азарове и бывшем министре энергетики Эдуарде Ставицком.

  • 6 марта 2014 года против Виктора Януковича и его "семьи" из 17 лиц ЕС ввел санкции по подозрению в хищении средств и причастности к нарушениям прав человека.
  • ЕС постепенно их снимает, обычно задним числом; причина - в том, что украинское следствие не обеспечило достаточных доказательств коррупционных действий фигурантов.
  • 4 марта 2019 года ЕС решил продлить санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года. В ЕС тогда исключили из списка экс-замглавы АП Клюева.
  • В августе 2019-го суд в Киеве арестовал недвижимость и счета экс-нардепа Алексея Азарова, сына экс-премьера.
Денис Юдин
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