Европейский совет снял санкции с двух соратников Януковича

Сегодня, 5 марта, Европейский совет продлил заморозку 10 топ-чиновников времен беглого президента Виктора Януковича, с двоих санкции были сняты. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.
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Заморозка активов тех, кто признан ответственным за присвоение государственных средств Украины и злоупотребление власти, включая самого Януковича, продолжена до 6 марта 2021 года.
Имена тех, с кого санкции были сняты, в пресс-релизе не сообщаются, однако вчера корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщал, что речь идет о бывшем премьер-министре Николае Азарове и бывшем министре энергетики Эдуарде Ставицком.