ЕС снял санкции с девяти человек из окружения Януковича - Welt

Виктор Янукович (фото - EPA)

ЕС исключил из своих санкционных списков девять человек из окружения беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом пишет Welt am Sonntag, ссылаясь на данные Европейской службы внешних связей.

Издание указывает, что санкции против этих людей были сняты из-за недостатка доказательств.

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На данный момент в санкционном списке ЕС находятся 170 человек и 44 организации. Все они нанесли ущерб территориальной целостности Украины.

Кто именно был исключен из списка, Welt не уточняет.

24 марта правительство Канады продлило действие экономических санкций против Януковича и 15 человек из его окружения.

Новые ограничения будут действовать до марта 2024 года. Под их действие попали: Николай и Алексей Азаровы, Раиса Богатырева, Андрей и Сергей Клюевы, Сергей Курченко, Елена Лукаш, Андрей Портнов, Артем и Виктор Пшонки, Виктор Ратушняк, Дмитрий Табачник, Александр Якименко, Виктор и Александр Януковичи, а также Виталий Захарченко.

Этим решением замораживаются все активы фигурантов, обнаруженные в Канаде. Правительство также запрещает кому-либо в Канаде, а также канадским гражданам независимо от места их пребывания: вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции; вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.