Канада продлила санкции против Януковича и его окружения

Виктор Янукович (фото - скриншот видео)

Правительство Канады продлило действие экономических санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и 15 человек из его окружения. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что новые ограничения будут действовать до марта 2024 года. Под их действие попали: Николай и Алексей Азаровы, Раиса Богатырева, Андрей и Сергей Клюевы, Сергей Курченко, Елена Лукаш, Андрей Портнов, Артем и Виктор Пшонки, Виктор Ратушняк, Дмитрий Табачник, Александр Якименко, Виктор и Александр Януковичи, а также Виталий Захарченко.

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Этим решением замораживаются все активы фигурантов, обнаруженные в Канаде. Правительство также запрещает кому-либо в Канаде, а также канадским гражданам независимо от места их пребывания: вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции; вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.

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В пояснительных документах к решению говорится, что оно призвано предоставить Украине дополнительное время для завершения уголовных расследований и внесения формальных просьб о правовой помощи; гарантировать, что присвоенные активы остаются замороженными и фигуранты списка смогут понести ответственность; выразить канадскую поддержку ответственности, верховенству права и демократии в Украине.

Первые канадские санкции против окружения Януковича были введены 5 марта 2014 и с тех пор оставались в силе.