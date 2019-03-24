Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.03.2019, 00:08

Канада продлила санкции против Януковича и его окружения

Канада продлила санкции против Януковича и его окружения - Фото
Виктор Янукович (фото - скриншот видео)

Санкции продлены до марта 2024 года

Реклама
Реклама

Правительство Канады продлило действие экономических санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и 15 человек из его окружения. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что новые ограничения будут действовать до марта 2024 года. Под их действие попали: Николай и Алексей Азаровы, Раиса Богатырева, Андрей и Сергей Клюевы, Сергей Курченко, Елена Лукаш, Андрей Портнов, Артем и Виктор Пшонки, Виктор Ратушняк, Дмитрий Табачник, Александр Якименко, Виктор и Александр Януковичи, а также Виталий Захарченко.

Реклама

Этим решением замораживаются все активы фигурантов, обнаруженные в Канаде. Правительство также запрещает кому-либо в Канаде, а также канадским гражданам независимо от места их пребывания: вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции; вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.

Читайте также: Австралия ввела санкции против россиян и главарей боевиков: имена

В пояснительных документах к решению говорится, что оно призвано предоставить Украине дополнительное время для завершения уголовных расследований и внесения формальных просьб о правовой помощи; гарантировать, что присвоенные активы остаются замороженными и фигуранты списка смогут понести ответственность; выразить канадскую поддержку ответственности, верховенству права и демократии в Украине.

Первые канадские санкции против окружения Януковича были введены 5 марта 2014 и с тех пор оставались в силе.

Отправить:
Распечатать:
Теги: виктор янукович, санкции, канада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 