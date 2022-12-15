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ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 22:15
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России - Фото
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России за ее военное вторжение в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

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Пакет будет формализован посредством того, что ЕС называет "письменной процедурой" к полудню 16 декабря.

"Санкции согласованы. Письменная процедура будет до завтрашнего полудня", – сказал один из дипломатов.

  • ЕС ввел восьмой пакет санкций против России в начале октября. Его основной составляющей стало ограничение цен на российскую нефть, вступившее в силу с 5 декабря. Порог установили на уровне $60 за баррель.
  • 12 декабря министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций.
  • По данным Reuters, принятие девятого пакета санкций задержалось из-за разногласий относительно того, разрешать ли экспорт российских удобрений через европейские порты, если они произведены компаниями подсанкционных олигархов.



Вадим Ребрина
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санкции ЕС Россия
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