ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

Главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России за ее военное вторжение в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

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Пакет будет формализован посредством того, что ЕС называет "письменной процедурой" к полудню 16 декабря.

"Санкции согласованы. Письменная процедура будет до завтрашнего полудня", – сказал один из дипломатов.

ЕС ввел восьмой пакет санкций против России в начале октября. Его основной составляющей стало ограничение цен на российскую нефть, вступившее в силу с 5 декабря. Порог установили на уровне $60 за баррель.

12 декабря министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций.

По данным Reuters, принятие девятого пакета санкций задержалось из-за разногласий относительно того, разрешать ли экспорт российских удобрений через европейские порты, если они произведены компаниями подсанкционных олигархов.







Вадим Ребрина

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