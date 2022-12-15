ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
15.12.2022, 22:15
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)
Главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России за ее военное вторжение в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.
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Пакет будет формализован посредством того, что ЕС называет "письменной процедурой" к полудню 16 декабря.
"Санкции согласованы. Письменная процедура будет до завтрашнего полудня", – сказал один из дипломатов.
- ЕС ввел восьмой пакет санкций против России в начале октября. Его основной составляющей стало ограничение цен на российскую нефть, вступившее в силу с 5 декабря. Порог установили на уровне $60 за баррель.
- 12 декабря министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций.
- По данным Reuters, принятие девятого пакета санкций задержалось из-за разногласий относительно того, разрешать ли экспорт российских удобрений через европейские порты, если они произведены компаниями подсанкционных олигархов.
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