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ЕС утвердил санкции против ЧВК Вагнера: в списке три компании и восемь человек – журналист

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 13:03
ЕС утвердил санкции против ЧВК Вагнера: в списке три компании и восемь человек – журналист - Фото
Шеврон вагнеровцев, которых задержали в Минске (Фото - скриншот из видео)

Европейский Союз утвердил санкции против кремлевской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщил в Twitter редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

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"Приняты санкции против группы Вагнера – трех энергокомпаний и восьмерых человек, связанных с группировкой наемников", – написал он.

По словам Йозвяка, санкционные списки будут опубликованы позже сегодня в официальном журнале ЕС.

ЕС утвердил санкции против ЧВК Вагнера: в списке три компании и восемь человек – журналист

  • ЧВК Вагнера – российская группировка наемников, которую связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. Вагнеровцы участвовали в боевых действиях в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР и других странах. 25 ноября 2021-го Европарламент признал ответственность Кремля за действия ЧВК Вагнера.
  • Украинская разведка задокументировала преступления вагнеровцев на Донбассе, пыталась выманить и задержать 33 наемника, однако операция была сорвана. Из-за этого срыва в Украине разразился политический скандал – вагнергейт.  

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Марк Сировой
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