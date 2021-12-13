ЕС утвердил санкции против ЧВК Вагнера: в списке три компании и восемь человек – журналист
13.12.2021, 13:03
Шеврон вагнеровцев, которых задержали в Минске (Фото - скриншот из видео)
Европейский Союз утвердил санкции против кремлевской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщил в Twitter редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.
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"Приняты санкции против группы Вагнера – трех энергокомпаний и восьмерых человек, связанных с группировкой наемников", – написал он.
По словам Йозвяка, санкционные списки будут опубликованы позже сегодня в официальном журнале ЕС.
- ЧВК Вагнера – российская группировка наемников, которую связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. Вагнеровцы участвовали в боевых действиях в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР и других странах. 25 ноября 2021-го Европарламент признал ответственность Кремля за действия ЧВК Вагнера.
- Украинская разведка задокументировала преступления вагнеровцев на Донбассе, пыталась выманить и задержать 33 наемника, однако операция была сорвана. Из-за этого срыва в Украине разразился политический скандал – вагнергейт.
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