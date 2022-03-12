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Еще 1500 фамилий оккупантов. ГУР МО публикует список 78 бригады вооруженных сил России

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 17:53

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список военнослужащих 78 отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ (военная часть 11384) города Буденновск, участвующих в совершении военных преступлений против мирного населения Украины.

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В списке – 1545 российских военнослужащих с указанием ФИО, должности, даты рождения. Самая распространенная дата призыва – весна-лето 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и начала военные действия на территории Донецкой и Луганской областей.

Командир 78 отдельной бригады — Константин Троценко (призван в июне 2014-го).

Еще 1500 фамилий оккупантов. ГУР МО публикует список 78 бригады вооруженных сил России

"Гарантируем, что они вполне прочувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным", – пишут в ГУР МО.

Полный список ГУР МО — по ссылке.

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Валерия Кондратова
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военные преступления война с россией гур мо
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