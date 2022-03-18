"Еще не поздно передумать". Кулеба раскритиковал Nestle за продолжение работы в России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что швейцарская пищевая корпорация Nestle не уходит с российского рынка, тем самым позволяя России продолжать агрессию против Украины.

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"Отказываясь прекратить бизнес-деятельность в России, Nestle позволяет РФ продолжать агрессивную войну в Европе", – написал он.

Кулеба добавил, что долгосрочный ущерб репутации компании пропорционален огромным масштабам военных преступлений России в Украине.

"Еще не поздно передумать, Nestle", – подчеркнул министр.

Свой пост Кулеба проиллюстрировал фотографиями. На яеих написано, что позиционирование Nestle – "хорошая еда, хорошая жизнь", однако позиция Nestle – "спонсор войны Путина", ведь компания продолжает платить налоги в РФ.

Марк Сировой

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