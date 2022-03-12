Еще не теряли столько. РФ несет в Украине самые большие потери за десятки лет – Зеленский

Потери российских оккупантов в Украине – колоссальны. Динамика их потерь на 17 день полномасштабного вторжения уже такова, что это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Они нигде не теряли больше за такое количество дней", – отметил президент.

С 24 февраля 31 батальонно-тактическая группа противника утратила боеспособность. "Российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами. Группами пытаются и выйти с территории Украины домой, в Россию", – сказал он.

Потери захватчиков в технических возможностях "просто поражают". Более 360 танков, 1205 бронированных машин. "И это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и утром", – уточнил Зеленский.

Сбито уже около 60 самолетов, более 80 вертолетов.

"Сотни и сотни единиц другой техники. В частности, самых современных образцов, которыми Россия гордится. В большинстве армий мира нет столько всего, сколько русские войска потеряли за время вторжения в наше государство", – подчеркнул Зеленский.

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Валерия Кондратова

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