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27.02.2019, 21:07

Еще один член жюри Евровидения признал, что выступал в РФ

Еще один член жюри Евровидения признал, что выступал в РФ - Фото
Евгений Филатов (фото - instagram.com/themaneken)

В целом то, что сейчас происходит в контексте украинского нацотбора Евровидения, продюсер ONUKA назвал "полной ж…ой"

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Один из членов жюри нацотбора на Евровидение-2019 композитор и саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants Евгений Филатов (The Maneken) признал, что в 2016 году его группа выступила в российском Краснодаре. Об этом Филатов написал в своем Instagram.

В целом то, что сейчас происходит в контексте украинского нацотбора Евровидения, Филатов назвал "полной ж…ой".

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"В своей оценке, как и в честности голосования зрителей, я решительно уверен, а все, что происходит сейчас в контексте конкурса, прошу прощения за тавтологию мысли, но это — полная жопа", - написал музыкант.

Также он подтвердил информацию о том, что The Maneken в 2016 году выступал в Краснодаре, РФ.

"Да, оно (выступление, - ред.) было, и мы этого не скрывали. В этом ключе мне хотелось бы напомнить: наша группа была создана в 2007 году, и в нее входили музыканты из России и Украины. Три года назад мы отказались полностью от гастрольной деятельности на территории РФ", - написал Филатов.

Как выяснилось недавно, певица Джамала, которая также была членом жюри национального отбора Евровидения-2019, после аннексии Крыма дважды выступала в России

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Теги: Onuka, музыка, евровидение, гастроли, Maneken
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