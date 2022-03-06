"Еще один — минус". Над Черным морем сбит российский самолет

В небе над Черным морем сбит еще один вражеский самолет. Об этом в Facebook сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной госадминистрации Сергей Братчук.

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"Одесса. Вражеский самолет над Черным морем – минус. Спасибо Вооруженным силам Украины за отменную работу", – отметил он.

Ранее сегодня в эфире львовского телевидения Братчук рассказал, что за вчерашний день в небе над Одесской областью было уничтожено три российских самолета: "Это то, что подтверждено. Возможно, эти данные изменятся, но со знаком плюс".

"Информация из временно оккупированного Крыма. Получив такие пощечины от украинских сил ПВО, так называемые крымские летчики не очень хотят летать в небе над Одессой, – говорит спикер. – Потому что понимают, что их тут ждет не гостеприимный прием, а для некоторых смерть. И они будут купаться в Черном море, но в последний раз".

Над Харьковом сегодня силы ПВО тоже уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации — штурмовик Су-25. Пилота ищут.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля украинская армия уничтожила 44 самолета и 48 вертолетов врага.

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Валерия Кондратова

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