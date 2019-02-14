Если бы выборы в феврале: какие партии проходят в Раду - опрос

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в этом месяце, то в Верховную Раду прошли бы шесть партий: Слуга народа, ВО Батькивщина, Блок Петра Порошенко, Оппозиционная платформа – За життя, Радикальная партия Олега Ляшко, Гражданская позиция. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса среди тех, кто уже определился, Киевского международного института социологии.

Объединение Самопомощь набрала бы 3,7%, Наши – 2,9%, Оппозиционный блок – 2,3%, Блок Святослава Вакарчука – 1,8%, ВО Свобода – 1,8%, УКРОП – 1,4%, Народный фронт – 0,9%. За другие партии проголосовали бы 5,5%.

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Если бы парламентские выборы проходили в феврале, то опрос среди всех граждан показывает следующее: партия Слуга народа набрала бы 13,8%, ВО Батькивщина 0 10,1%, БПП – 7,9%, Оппозицонная платформа – За життя – 5,8%. Остальные партии, согласно опросу "среди всех", в парламент бы не прошли.

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Опрос проводился с 31 января по 10 февраля 2019-го по заказу клиента. Метод опроса – личное интервьюирование, опрошено – 2007 респондентов из 134 населенных пунктов всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Крыма. В Луганской и Донецкой области опрос проводился только на подконтрольной территории. Статистическая погрешность не превышает 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Опрос также показал, что, если бы второй тур выборов президента проходил в начале февраля 2019 года, то шоумен Владимир Зеленский (при условии выхода туда) победил бы конкурентов во всех возможных парах с двойным отрывом.