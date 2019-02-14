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14.02.2019, 13:24

КМИС: Зеленский во втором туре побеждает любого с двойным отрывом

КМИС: Зеленский во втором туре побеждает любого с двойным отрывом - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Среди всех опрошенных 27% украинцев еще не определились, за кого будут голосовать 31 марта 2019 года

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Если бы второй тур выборов президента проходил в начале февраля 2019 года, то шоумен Владимир Зеленский (при условии выхода туда) победил бы конкурентов во всех возможных парах с двойным отрывом. Об этом пишут в выводах к исследованию для анонимного заказчика сотрудники Киевского международного института социологии.

В паре между действующим президентом Петром Порошенко и Юлией Тимошенко больше набирает лидер партии Батькивщина: 27% против 18,9%.

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Тимошенко также побеждает в парах второго тура и Анатолия Гриценко (25,6% против 21,7%), и Юрия Бойко (29,8% против 16,3%).

Порошенко выигрывает в паре только с Бойко: 23% против 20,2%.

При этом Зеленский набирает больше голосов и в паре с Тимошенко (+13%), и с Порошенко (+ 21.5%).

По первому туру: если бы выборы президента проходили в начале февраля 2019 года, то:

16,4% проголосовали бы за Зеленского;
10,8% - за Порошенко;
9,6% - за Тимошенко;
6% - за Бойко;
4% - за Олега Ляшко;
3,7% - за Гриценко.

27% опрошенных еще не определились, за кого голосовать.

Моделирование первого тура:

"Разница в поддержке Порошенко и Тимошенко в пределах статистической погрешности, что означает, что по этим данным наиболее реальными парами во втором туре были бы Зеленский-Порошенко или Зеленский-Тимошенко. Также сохраняется высокая вероятность пары Порошенко-Тимошенко", - отметили социологи.

Среди всех опрошенных:

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (именно эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов, если бы они проводились в начале февраля), то получим:

26,9% - за Зеленского;
17,7% - Порошенко;
15,8% - Тимошенко;
 9,8% - Бойко;
 6,6% - Ляшко;
 6,1% - Гриценко.

Региональное распределение среди тех, кто собирается голосовать и уже определился с кандидатом:

Опрос проведен с 31 января по 10 февраля 2019 года по заказу анонимного клиента среди 2007 украинцев от 18 лет и старше в 134 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Погрешность выборки - от 1,4 до 3,3%.

Совместное январское исследование группы Рейтинг, центра Социальный мониторинг, Украинского института социсследований им. Яременко и компании Инфо Сапиенс показало, что Зеленские уходит в отрыв.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы, опрос, юлия тимошенко, анатолий гриценко, кмис, социология, юрий бойко, выборы-2019
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