"Если пообещал - иди!" Петиция об отставке Зеленского набрала 27 138 голосов

Автор петиции решил напомнить президенту его прошлогодние слова о том, что в случае нарушения закона тот подаст в отставку самостоятельно

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом сдержать слово и уйти в отставку в связи с тем, что гарант страны нарушил закон, когда не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ, или же признать, что он обманул своих избирателей. Соответствующая петиция № 22/100754-еп была размещена на сайте президента и набрала 27 138 голосов из 25 000 необходимых.

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Автор петиции напомнил президенту, что тот 18 апреля прошлого года в программе Право на владу заявил, что уйдет в отставку, если нарушит закон. По мнению инициатора петиции, этим он "обнадежил 73% избирателей во втором туре, который состоялся через четыре дня после этого заявления".

7 июля этого года Зеленский признался, что не задекларировал доход от погашения облигаций внутреннего государственного займа на сумму более 5 млн грн. В связи с этим в петиции заявляется, что украинцы "хотят видеть подтверждение громким заявлениям" в виде отставки президента или его признания в том, что он обманул избирателей

В апреле 2019 года президент в эфире программы Право на владу заявил, что "если я когда-либо нарушу закон, я уйду сам".

7 июля Зеленский признался в нарушении закона - не предоставил информацию о существенных изменениях в его имущественном состоянии за счет ОВГЗ.

В тот же день в Национальном агентстве по предотвращении коррупции рассказали, что вручили президенту два админпротокола по статье о несвоевременной подаче декларации.

Дарья Мостовая

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