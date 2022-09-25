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Если Путин останется у власти, в Европе стабильности не будет – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 18:46
Если Путин останется у власти, в Европе стабильности не будет – Зеленский - Фото
Володимир Зеленський (скриншот)

Если российский диктатор Владимир Путин останется у власти, в Европе не будет стабильности. Об этом заявил в интервью CBS News президент Владимир Зеленский.

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На вопрос, возможна ли стабильность в Европе, если Путин останется у власти, Зеленский ответил: "Нет".

"Мне нечего добавить. Мое мнение: нет. Мы это наблюдаем годами, стабильности не видим", – сказал президент.

Он напомнил о последствиях кризиса из-за пандемии COVID-19.

"Однако одновременно мы видим, как Россия искусственно создает другие кризисы, и они очень открыто обсуждают угрозы для остального мира. Они начали угрожать нам ядерным оружием. Будет ли мир зависеть от одной страны или одного человека? Мир должен принять решение. Мы приняли решение. Мы не будем зависеть от одного человека, который не является гражданином нашей страны", – сказал президент.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский владимир путин
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